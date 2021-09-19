روسيا: الانتخابات التشريعية تجرى وسط إقصاء المعارضة

مندوبون داخل صندوق اقتراع في موسكو في 18 سبتمبر 2021.(أ ف ب)

توجه الروس إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية، التي استُبعدت عنها حركة المعارض أليكسي نافالني فيما حذفت شركتا «غوغل» و«أبل» نصائحها بشأن التصويت تحت ضغط السلطات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويُتوقع أن يفوز في الانتخابات دون مفاجأة، حزب «روسيا الموحدة» الحاكم رغم تراجع شعبيته، بعد أشهر من القمع استُبعد خلالها منتقدو الرئيس فلاديمير بوتين عن هذه الانتخابات التي تُجرى على مدى ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، وبشكل جزئي عبر الإنترنت.

سجن رمز المعارضة الروسية

سُجن المعارض الروسي والمناهض للفساد وأبرز منتقدي الكرملين أليكسي نافالني (45 عامًا) في يناير الماضي على خلفية قضية احتيال يعتبرها مدفوعة سياسيًّا. وحُظرت منظماته بعد تصنيفها «متطرفة» وفر عدد كبير من المتعاونين معه من البلاد بسبب ضغوط قضائية.

وقال فلاديمير زاخاروف، وهو رجل أعمال يبلغ 43 عامًا جاء ليدلي بصوته السبت في سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد، «ليس هناك انتخابات فعلية، ليس لدى الناس خيار تقريبًا، هناك عدد قليل جدًّا من الأحزاب، في الواقع لا يوجد شيء للاختيار منه».

من جانبها، اعتبرت إيكاتيرينا وهي موظفة تبلغ 40 عامًا، أن «هذا خيار دون خيار. سنختار الأقل سوءًا»، ويُدعى نحو 108 ملايين روسي للتصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش الأحد، ويُنتظر صدور أولى النتائج في ساعة متأخرة الأحد. ويهدف الاقتراع إلى إعادة انتخاب 450 نائبًا في مجلس الدوما إحدى غرفتي البرلمان الروسي الذي يسيطر عليه حاليًا حزب «روسيا الموحدة». وتُجرى أيضًا انتخابات محلية وإقليمية.

وبحسب لائحة الانتهاكات التي أعدتها منظمة «غولوس» غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الانتخابات، أُحصيت قرابة 3500 مخالفة صباح الأحد بعد أكثر من يومين على بدء التصويت، من بينها حشو الصناديق وضغوط للاقتراع.

ونظرًا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبًا بالترشح للانتخابات التشريعية، أسس أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها تسمية «التصويت الذكي» بهدف دعم المرشح الذي غالبًا ما يكون شيوعيًّا، الأوفر حظًّا لمقارعة مرشح الحزب الحاكم «روسيا الموحدة».

وفي الماضي، لاقى هذا التكتيك بعض النجاح، خصوصًا في موسكو العام 2019. وخلال الأشهر الأخيرة، سعت السلطات إلى عرقلة الوصول إلى توصيات المعارضة للتصويت، ممارسةً ضغوطًا على شركتي الإنترنت العملاقتين «غوغل» و«أبل».

«غوغل» و«أبل» تحذف تطبيق للمعارضة

خضعت «غوغل» و«أبل» أخيرًا الجمعة، ووافقتا على حذف تطبيق «التصويت الذكي» التابع لنافالني من متجريهما للتطبيقات. واتهم أنصاره الشركتين الأميركيتين بأنهما «استسلمتا لابتزاز الكرملين»، وعرقلت شركة «غوغل» صباح الأحد أيضًا الوصول إلى محتويات أخرى، تتضمن هذه التوصيات الانتخابية: مقطعًا فيديو نُشرًا على منصة «يوتيوب» التي تملكها «غوغل»، ولائحتين منشورتين على خدمة «غوغل دوكس» للتحكم بالنصوص.

ورد فريق نافالني عبر نشر شريط فيديو جديد مماثل على «يوتيوب» ونسخ جديدة من اللوائح عبر «غوغل دوكس». ونُشرت عبر موقع «تويتر» أيضًا تعليمات لتحميل شبكة افتراضية خاصة «في بي إن» للالتفاف على الرقابة المفروضة.

وألغى تطبيق «تلغرام» للمراسلة الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا، أيضًا إرشادات التصويت المنشورة على منصته، وأفادت مصادر مقربة من «أبل» و«غوغل»، وكالة «فرانس برس» بأن الشركتين اتخذتا قرارهما مقابل تهديدات تلقتاهما من السلطات الروسية، خصوصًا بشأن توقيف موظفيهما المحليين.

وأقر ليونيد فولكوف، المقرب من نافالني، السبت، بأن الكرملين حقق «انتصارًا هائلًا» على عمالقة الإنترنت، داعيًا، رغم كل شيء، أنصار المعارضة إلى التعبئة في هذه «المعركة بين داوود و جالوت»، أكدت اللجنة الانتخابية الروسية السبت أنها تعرضت لهجمات إلكترونية منظمة من «الخارج» وقالت إنها تتوقع حصول محاولات جديدة الأحد.

وبما أن القسم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين أُقصي عن الاقتراع، سيفرض حزب «روسيا الموحدة» نفسه في الانتخابات بسبب عدم وجود منافسة فعلية ورغم تراجع شعبيته إلى أقل من 30% بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز حكومي. إذ أن الأحزاب الأخرى الممثلة في الدوما، من شيوعيين وقوميين ووسطيين، تعتمد نهجًا قريبًا من الكرملين حول القضايا الأساسية.