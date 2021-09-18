لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 08:38 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان, (الإنترنت)

تطرق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، السبت، إلى ما اعتبره «أزمة خطيرة» تمثلت في إلغاء أستراليا عقدا ضخما مع باريس لتسلم غواصات منها، منددا بـ«كذب (...) وازدواجية (...) وتقويض كبير للثقة وازدراء» من جانب حلفاء فرنسا.

وبرر لودريان عبر قناة «فرانس 2» استدعاء سفيري فرنسا في كانبيرا وواشنطن، عازيا ذلك إلى «وجود أزمة خطيرة بيننا»، في حين لم يعر أهمية لإمكان استدعاء السفير في لندن قائلا «نعلم انتهازيتهم الدائمة»، بعد بضعة أشهر من بريكست.

ورأى أيضا أن «ما جرى» سيؤثر على تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، ولكن من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف.

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