واشنطن «تأمل» إثارة خلاف «أزمة الغواصات» في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة، أن بلاده «تأمل في أن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات هذا الأسبوع في الأمم المتحدة».

وكتب برايس على «تويتر»: «لقد كنا على اتصال وثيق مع حلفائنا الفرنسيين ونأمل أن نتمكن من مواصلة نقاشنا حول هذا الموضوع على مستوى عالٍ في الأيام المقبلة، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل» في نيويورك، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أنه يتفهم موقف الفرنسيين، مؤكدًا أنه أحيط علمًا بقرار باريس غير المسبوق استدعاء سفيرها في الولايات المتحدة للتشاور.

والجمعة، استدعت فرنسا سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب «الخطورة الاستثنائية» لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا، الذي أفضى إلى الغاء أستراليا عقدًا ضخمًا لشراء غواصات من باريس، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة.