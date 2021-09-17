الجيش الأميركي يقر بأن ضربته الأخيرة في كابول كانت «خطأ»

قوات أميركية في أفغانستان. (أرشيفية، الإنترنت)

أقر الجيش الأميركي الجمعة، بأن ضربته الأخيرة نهاية أغسطس، في كابول، والتي أسفرت عن مقتل «عشرة مدنيين» بينهم «ما يصل إلى سبعة أطفال»، كانت «خطأ».

وصرح قائد القوات الأميركية في أفغانستان قبل انسحابها النهائي، الجنرال كينيث ماكينزي، للصحفيين «من غير المرجح أن تكون السيارة ومن قتلوا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خرسان»، وفق وكالة فرانس برس.

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ونهاية أغسطس، أكدت قيادة القوات المركزية الأميركية، شن ضربة ضد أحد الأهداف التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية - خراسان»، من قبل طائرة دون طيار في كابل بأفغانستان، مضيفة حينها أن «المؤشرات تفيد بأنه جرى إصابة الهدف»، ليعود الجيش الأميركي ويؤكد أن الضربة كانت خطأ.

وجاءت الضربة بعد أيام من هجوم تنباه «تنظيم الدولة الإسلامية – خراسان»، على مطار كابول، أودى بحياة 12 عسكريا أميركيا، وعشرات المدنيين الذين كانوا يستعدون للمغادرة ضمن عمليات الإجلاء.