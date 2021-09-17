غوتيريس: الإخفاق في خفض الانبعاثات العالمية يضع العالم على مسار «كارثي»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، قبل أسابيع من محادثات المناخ الشائكة من أن الإخفاق في خفض الانبعاثات العالمية يضع العالم على مسار «كارثي» سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية.

فقد كشف تقرير للأمم المتحدة عن وعود 191 دولة بشأن انبعاثات الغازات الجمعة أنها لن تلبي طموح اتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل العصر الصناعي.

وقال غوتيريس في بيان إنه بدلا من ذلك أظهر التقرير أن «العالم يسير في طريق كارثي إلى احترار من 2.7 درجة مئوية».