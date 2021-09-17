هولندا.. بعد وزيرة الخارجية استقالة وزيرة الدفاع

وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايلفلد، تعلن الجمعة، الاستقالة من منصبها. (إرشيفية، وزارة الدفاع الهولندية)

استقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايلفلد، اليوم الجمعة، على خلفية الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء من أفغانستان، حاذيةً بذلك حذو وزيرة الخارجية سيغريد كاغ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت بايلفلد: «أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي»، وذلك غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء بعض الأفغان ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم.

وقدمت كاغ استقالتها الخميس بعدما دان نواب البرلمان رسميا طريقة تعاملها مع أزمة الإجلاء في أفغانستان. وقالت في بيان للبرلمان نقلته وكالة «فرانس برس»: «يعتبر مجلس النواب أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول... لا يمكنني إلا قبول عواقب هذا الحكم بصفتي الوزيرة ذات المسؤولية النهائية».