فرنسا تقول إنها لا تستطيع الوثوق بأستراليا في المحادثات التجارية بعد قضية الغواصات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 04:18 مساء
الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال زيارة لفيينا. (أرشيفية، أ ف ب)

قالت فرنسا الجمعة إنها غير قادرة على الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعدما تخلت كانبيرا عن صفقة لشراء غواصات فرنسية لصالح غواصات أميركية.

وصرّح وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون لقناة فرانس 24 الإخبارية «نجري مفاوضات تجارية مع أستراليا. لا أعلم كيف سيكون بإمكاننا الوثوق بشركائنا الأستراليين»، وفقا لـ«فرانس برس».

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وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا الخميس شراكة أمنية جديدة مسمّاة «أوكوس»، ستستحوذ كانبيرا بموجبها على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي، في خطوة من شأنها أن تطيح بصفقة ضخمة تناهز قيمتها 31 مليار دولار أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية تقليدية.

لودريان: «طعنة في الظهر»
من جهتها اعتبرت فرنسا أن أستراليا وجهت لها «طعنة في الظهر» وأن بايدن اتخذ قرارا مفاجئا على طريقة «ترامب». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لإذاعة «فرانس إنفو: «إنها حقا طعنة في الظهر. أقمنا علاقة مبنية على الثقة مع أستراليا. وهذه الثقة تعرضت للخيانة»، حسب ما نقلت الوكالة الفرنسية

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