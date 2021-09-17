بوتين يصوت عبر الإنترنت من حجره الصحي بعد رصد عشرات الإصابات بـ«كوفيد-19» في أوساطه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة منظمة شانغهاي، الجمعة 17 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أدلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بصوته في الانتخابات التشريعية في روسيا، الجمعة، إلكترونيا بعدما عزل نفسه عقب اكتشاف إصابات بكوفيد-19 بين أوساطه.

وقال رئيس البلاد بحسب الصور التي بثها التلفزيون الروسي: «في ظل هذه الظروف من القيود الصحية والحجر الصحي، أديت واجبي المدني إلكترونيا»، داعيا الروس للذهاب إلى صناديق الاقتراع أو استخدام التطبيق الإلكتروني في الأقاليم السبعة حيث يتوافر، وفقا بـ«فرانس برس».

وأطلقت الجمعة عملية التصويت على امتداد 11 منطقة زمنية، بداية في منطقتي كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي. ومن المفترض إعلان النتائج بعد الساعة السادسة بتوقيت غرينتش الأحد.

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وحزب روسيا الموحدة الحاكم الذي تتراجع شعبيته على خلفية فضائح الفساد وتراجع المستوى المعيشي في البلاد، يحظى بنسبة تأييد لا تتجاوز 30% في البلاد بحسب استطلاعات الرأي، لكن الحزب سيفرض نفسه في الانتخابات بسبب عدم وجود منافسة فعلية، إذ أن الأحزاب الأخرى الممثلة في الدوما، من شيوعيين وقوميين ووسطيين، يعتمدون نهجا قريبا من الكرملين حول القضايا الأساسية، حسب الوكالة الفرنسية.

وأُقصي القسم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين عن الاقتراع، في ذروة أشهر من القمع بدأ مع اعتقال أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني أثناء عودته إلى روسيا في يناير بعد تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين.

عشرات المصابين بـ«كوفيد» في أوساط بوتين

وأقر بوتين، الخميس بإصابة عشرات الأشخاص في أوساطه بفيروس «كورونا» المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي منذ مطلع الأسبوع.

وقال بوتين: «كما تعلمون، رُصدت إصابات بفيروس كورونا بين أوساطي. ليس مجرد شخص أو اثنين؛ بل العشرات من الأشخاص». وفق «فرانس برنس».