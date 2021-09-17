«الكرملين»: «أبل» و«غوغل» حذفتا تطبيقا للمعارضة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 12:21 مساء
مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال «الكرملين» إن شركتي «أبل» و«غوغل» الأميركيتين العملاقتين امتثلتا للقانون الروسي بحذف تطبيق المعارضة المخصص للهواتف المحمولة، الذي يهدف إلى تشجيع التصويت ضد مرشحي الحزب الحاكم.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الجمعة، في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية أن «هذا التطبيق غير قانوني في بلادنا، وتلقت المنصتان أوامر قضائية» دفعتهما إلى الامتثال «لروح القانون ونصه»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه، اتهم ليونيد فولكوف، وهو مسؤول معارض منفي، على تلغرام غوغل وآبل بأنهما »استسلمتا لابتزاز الكرملين». وقالت قناة فريق نافالني على تلغرام «الدولة الروسية بكاملها وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى ضدنا، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم».

استراتيجية «التصويت الذكي»
ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من 17 سبتمبر إلى 19 منه، أنشأ أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها «التصويت الذكي» بهدف دعم المرشح، الذي غالبا ما يكون شيوعيا، الأوفر حظا لمقارعة مرشح الحزب الحاكم «روسيا الموحدة».

وهذا التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة المنافس الذي سيصوتون له في دائرتهم الانتخابية. في الماضي، لاقى هذا النهج بعض النجاح خصوصا في موسكو العام 2019.

لكن صباح الجمعة، لم يعد التطبيق ظاهرا في «متجري» غوغل وآبل في روسيا، وفقا لصحافيين من «فرانس برس». ولم تستجب الشركتان الأميركيتان العملاقتان على الفور للتعليق.

موسكو تستدعي ممثلين لشركتي «غوغل» و«آبل»
ومنذ أسابيع، تزيد موسكو تحذيراتها لشركات الإنترنت العملاقة التي ترفض إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، خصوصا منشورات حركة نافالني المحظورة بسبب «التطرف» منذ حزيران/يونيو.

كذلك، استدعي ممثلين لشركتي «غوغل» و«آبل» الخميس أمام لجنة في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي. وتحدث مسؤولون روس عن اتخاذ إجراءات قانونية في حق منصات ترفض الامتثال للأوامر الروسية.

وقدّر عضو مجلس الاتحاد الروسي السناتور أندريه كليموف رئيس هذه اللجنة الجمعة، أن «غوغل وآبل توصلتا إلى النتيجة السليمة الوحيدة» من «محادثتهما» في اليوم السابق.

وغرّد إيفان جدانوف الذي كان مدير منظمة أليكسي نافالني «صندوق مكافحة الفساد» حتى تم حلّها «حذف تطبيق نافالني من المنصات عمل مخز يندرج في إطار الرقابة السياسية». وأضاف «غوغل وآبل، أنتما ترتكبان خطأ فادحا».

كذلك نشر بريدا إلكترونيا أرسلته «أبل» يشير إلى أن حذف التطبيق كان بسبب طلب من هيئة الرقابة على الاتصالات روسكومنادزور بحجة أن المحتوى غير قانوني في روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحالف العسكري بقيادة السعودية يحبط هجوما جويا على مدينة جازان
عربى
كيروش: مواجهتا ليبيا دون أعذار
رياضة محلية
إيران.. اقتراح باستخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات
اقتصاد
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
الرئيس التونسي يوجه بفتح المعابر مع ليبيا بدءا من غد الجمعة
ليبيا
محمد المغبوب يوقع روايته الجديدة في أتيليه القاهرة
ثقافة وفن
مدبولي: الاتفاق على تنفيذ مشروعات مصرية في ليبيا بجميع المجالات
ليبيا
فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
في لقائهما شوليت.. الكوني واللافي يقترحان اجتماعا للأطراف المعنية بالانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟