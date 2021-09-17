«إيكواس» تتحرك ضد انقلاب غينيا.. تفرض عقوبات وتدعو لانتخابات

قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» خلال قمة أبوجا في 21 ديسمبر 2019. (الإنترنت)

دعا قادة دول غرب إفريقيا، مساء الخميس، المجلس العسكري الغيني الذي أطاح الرئيس ألفا كوندي، إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر من أجل تشكيل حكومة مدنية في البلاد.

واجتمعت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» طوال اليوم في أكرا؛ لاتخاذ قرار بشأن ردها على الانقلاب ضد كوندي في 5 سبتمبر، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وقال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية إيكواس للصحافة «شدد رؤساء الدول على أن تكون الفترة الانتقالية (العسكرية) قصيرة جدا». وأضاف «الفترة الانتقالية يجب ألا تستمر أكثر من ستة أشهر. في غضون ستة أشهر، يجب إجراء انتخابات».

«إيكواس» تفرض عقوبات على منفذي الانقلاب في غينيا

كما أعلنت الدول الـ15 الأعضاء في «إيكواس»، الخميس، فرض عقوبات فردية على منفذي الانقلاب الذي أطاح رئيس غينيا.

وقرر قادة غرب إفريقيا المجتمعون في أكرا تجميد الأصول المالية لأعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة وأفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم.