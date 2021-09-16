بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية

امرأة تمر قرب ملصقات دعائية للانتخابات في موسكو. 27 أغسطس 2021.(أ ف ب)

بدأ الناخبون الروس، الجمعة، المشاركة في الانتخابات التشريعية الموزعة على ثلاثة أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي، في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، خلال اجتماع بث مباشرة عبر موقعها الرسمي «هيا بنا ننتخب!». وفتحت مراكز الاقتراع أولاً في مناطق كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي عند الساعة الثامنة صباحًا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20,00 ت غ الخميس) علما أن في روسيا 11 توقيتا مختلفًا.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مواطنيه إلى إبداء حس «بالوطنية» قبل ساعات من بدء الانتخابات.

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قال الرئيس الروسي في شريط فيديو نشر على موقع الكرملين ليلا: «أعول على حسكم بالمواطنة والمسؤولية، بالاتزان والوطنية، وعلى حرصكم على انتخاب نواب سيعملون من أجل الخير وباسم دولتنا روسيا العزيزة على قلوبنا».



وكان الرئيس الروسي وجه هذا النداء فيما يخضع لحجر صحي بعدما رُصدت عشرات الإصابات بكوفيد-19 في أوساطه، ما يدل على الصعوبات التي تواجهها روسيا في السيطرة على الوباء لا سيما مع تأخر حملة التلقيح.