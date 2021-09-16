بريطانيا: اتفاقية غواصات الدفع النووي مع أستراليا تساعد في السلام

غواصة. (أرشيفية)

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي «سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وقال جونسون إن هذه الخطوة، وهي جزء من تحالف دفاعي جديد بين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، «لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأي قوة أخرى»، في إشارة إلى تصريحات الصين التي وصفت الصفقة بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي.