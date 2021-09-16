بوتين يقر بوجود «عشرات» المصابين بـ«كوفيد» في أوساطه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 12:43 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن عشرات الأشخاص في أوساطه ثبُتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ما أجبره على الخضوع لحجر صحي منذ مطلع الأسبوع.

وأضاف بوتين: «كما تعلمون، رصدت إصابات بفيروس كورونا بين أوساطي. ليس مجرد شخص أو اثنين؛ بل العشرات من الأشخاص». وفق «فرانس برنس».

جاءت تصريحات الرئيس الروسي عبر اتصال فيديو خلال اجتماع لتحالف أمني تقوده موسكو.

وأوضح الكرملين أن المعنيين هم خصوصا من أفراد الحرس الشخصي للرئيس الروسي.

بوتين في العزل أسبوعا إضافيا
من جهته قال ديمتري بيسكوف الناطق باسم بوتين (68 عاما) الذي تلقى اللقاح في مارس، إن الرئيس الروسي يجب أن يبقى في العزل لأسبوع إضافي على الأقل بسبب هذه البؤرة غير المسبوقة في الدائرة المقربة منه منذ بدء الوباء.

وأضاف بيسكوف أن بين الأشخاص المصابين، كان البعض يؤمن «حماية» الرئيس وآخرون مكلفون جوانب من «حياته اليومية» بدون مزيد من التوضيح.

وأكد في المقابل أنه ليس على علم بوجود «أي حالة خطيرة» مشيرا الى ان كل الذين يعملون مع بوتين ملقحون عمليا.

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