موريسون يدعو رئيس الصين إلى الحوار بعد قرار أستراليا تعزيز قدراتها العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 08:47 صباحا
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، (أرشيفية: الإنترنت)

وجّه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس «دعوة مفتوحة» إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ للحوار، إثر قراره تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.

وأكّد موريسون استعداده لإجراء محادثات مع شي، رّغم أن المحادثات الرفيعة المستوى بين البلدين مجمّدة والتوتّر بينهما لا ينفكّ يتزايد، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن موريسون استحواذ بلاده على صواريخ كروز أميركية بعيدة المدى من طراز توماهوك، في خطوة تصبّ في إطار مساعيها الرامية لتعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا: «سنعزّز قدراتنا على الضربات البعيدة المدى، بما في ذلك بصواريخ كروز من طراز توماهوك ستزوّد بها مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة هوبارت، وبصواريخ جوّ-أرض للمواجهة المشتركة الممتدّة المدى سيتزوّد بها سلاح الجوّ الملكي الأسترالي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز ليفربول والسيتي والريال وتعادل مذل لسان جيرمان في ليلة الأبطال
رياضة عالمية
الخمسي: منتخب ليبيا سيكون ندا لمصر خصوصا في بنغازي
رياضة محلية
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
«المركزي الأفغاني» يستعيد 12.3 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
اقتصاد
الصويعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: تطبيق آلية الهبوط.. لاعب شمال أفريقيا ...
رياضة محلية
تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية
ليبيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)