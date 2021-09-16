موريسون يدعو رئيس الصين إلى الحوار بعد قرار أستراليا تعزيز قدراتها العسكرية

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، (أرشيفية: الإنترنت)

وجّه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس «دعوة مفتوحة» إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ للحوار، إثر قراره تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.

وأكّد موريسون استعداده لإجراء محادثات مع شي، رّغم أن المحادثات الرفيعة المستوى بين البلدين مجمّدة والتوتّر بينهما لا ينفكّ يتزايد، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن موريسون استحواذ بلاده على صواريخ كروز أميركية بعيدة المدى من طراز توماهوك، في خطوة تصبّ في إطار مساعيها الرامية لتعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا: «سنعزّز قدراتنا على الضربات البعيدة المدى، بما في ذلك بصواريخ كروز من طراز توماهوك ستزوّد بها مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة هوبارت، وبصواريخ جوّ-أرض للمواجهة المشتركة الممتدّة المدى سيتزوّد بها سلاح الجوّ الملكي الأسترالي».