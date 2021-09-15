اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يعلن تعديلا وزاريا «بهدف تشكيل فريق موحد»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)

يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، تعديلا وزاريا لحكومته «بهدف تشكيل فريق قوي موحد»، وفق مصدر في داونينغ ستريت.

يأتي هذا التعديل الحكومي، بعد أسابيع من الشائعات حول رحيل عدة وزراء، وفق وكالة فرانس برس.