الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد

لقاحات وفرتها آلية «كوفاكس». (أ ف ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للبلدان المنخفضة الدخل، أي أكثر من ضعف تعهداته الحالية. وتضاف الجرعات الإضافية التي أعلنتها فون دير لايين إلى 250 مليون جرعة كان قد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى بلدان فقيرة، خاصة في أفريقيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن خطاب «حالة الاتحاد» السنوي «أستطيع أن أعلن اليوم أن المفوضية (الأوروبية) ستضيف تبرعًا جديدًا يبلغ 200 مليون جرعة إضافية حتى منتصف العام المقبل. هذا استثمار تضامني، وهو أيضًا استثمار في الصحة العالمية». وأقرّت فون دير لايين بالتباين الذي ظهر بين الدول المتقدمة اقتصاديًا مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية التي لقّحت حتى الآن غالبية سكانها ضد فيروس كورونا، والدول الفقيرة التي تكافح للحصول على لقاحات.

لقاحات أوروبية إلى دول أخرى

وقالت: «مع إعطاء أقل من 1% من الجرعات العالمية في البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن حجم عدم المساواة ومدى الإلحاح واضحان». وأشادت فون دير لايين بحملة التحصين في الاتحاد الأوروبي والتي لقّح بموجبها أكثر من 70% من سكانه البالغين بشكل كامل. وأشارت إلى أن أوروبا بذلت جهودًا أكثر من أي منطقة أخرى لإرسال لقاحات إلى دول أخرى لافتة إلى أن نصف اللقاحات المنتجة على أراضيها والبالغ عددها 1.4 مليار، تم تصديرها إلى الخارج.