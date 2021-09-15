الاتحاد الأوروبي يستضيف مع ماكرون قمة دفاعية العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:18 صباحا
أورسولا فون دير لايين. (أرشيفية: أ ف ب).

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة دفاعية العام المقبل خلال الرئاسة الفرنسية للكتلة. 

وأضافت في خطاب «حالة الاتحاد» السنوي، حسب وكالة «فرانس برس»: «سأعقد أنا والرئيس إيمانويل ماكرون قمة حول الدفاع الأوروبي. لقد حان الوقت لتنتقل أوروبا إلى المستوى التالي».

وفي أعقاب الأزمة الأفغانية، ناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس مقترحات لتشكيل قوة رد سريع وإمكانية التحرك نحو التعاون العسكري المخصص بين الدول الأعضاء المهتمة في الاتحاد الأوروبي.

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وعادت الدعوات إلى الاتحاد الأوروبي لتطوير قوة الرد السريع الأوروبية، وهي القدرة العسكرية المشتركة للكتلة، للاستجابة بسرعة للأزمات في أعقاب الفوضى في مطار كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وتم اقتراح الخطط في البداية منذ أكثر من عقدين، لكنها توقفت في طريق مسدود، على الرغم من إنشاء نظام مجموعات قتالية في عام 2007 قوامه 1500 جندي لم يتم استخدامه أبدًا بسبب الخلافات حول التمويل وعدم الرغبة في الانتشار.

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