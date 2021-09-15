كوريا الجنوبية تطلق صاروخا بالستيا من غواصة

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في سول، 14 يناير 2020. (أرشيفية: أ ف ب).

أجرت كوريا الجنوبية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بالستي من غواصة الأربعاء، حسبما أعلنت الرئاسة، لتصبح بذلك سابع دولة في العالم تملك هذه التكنولوجيا المتطورة.

وأطلق صاروخ تحت الماء من الغواصة آهن تشانغ-هو التي دخلت الخدمة أخيرا، وعبر المسافة المخطط لها قبل أن يصل إلى هدفه، وفق الرئاسة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، طلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسيول، بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية المسلحة نوويا أطلقت «صاروخين بالستيين غير محددين» من منطقة وسطها الداخلية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.