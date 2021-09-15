كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 08:46 صباحا
جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين باتجاه البحر اليوم الأربعاء، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فيما يجري وزير الخارجية الصيني زيارة لسيول، بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صواريخ كروز بعيدة المدى الجديدة.

وبكين هي الحليف الدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية والشريك الرئيسي للتجارة والمساعدات، رغم أن بيونغ يانغ تخضع لحصار فرضته على نفسها بعد إغلاق حدودها أوائل العام الماضي بهدف حماية نفسها من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية المسلحة نوويا أطلقت «صاروخين بالستيين غير محددين» من منطقة وسطها الداخلية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأضافت أن «وكالتَي الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجريان تحليلا مفصلا» دون كشف تفاصيل عن مدى الصواريخ على الفور. وجاءت عملية الإطلاق فيما يجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة سيول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي.

وفي حديث له قبل انتشار الخبر، أعرب وانغ عن أمله في أن تساعد كل الدول في «عملية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية»، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وأكمل: «على سبيل المثال، ليس الشمال فقط، بل هناك دول أخرى أيضا منخرطة في نشاطات عسكرية»، متابعا: «لذلك، علينا جميعا أن نعمل معا من أجل استئناف الحوار».

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