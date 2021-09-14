في ذكرى التطبيع.. بلينكن يجتمع عبر الفيديو مع إسرائيل وثلاث دول عربية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)

سيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، اجتماعًا عبر الفيديو بمشاركة نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين دولهم، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وقال متحدث باسم الوزارة الثلاثاء إن بلينكن سيلتقي وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب «للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام، والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهارا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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ورغم انضمام السودان للاتفاقيات التطبيع لاحقًا، إلا أن الخارجية الأميركية لم تشر إلى أنها ستحضر الاجتماع مع الوزيربلينكن.

وبموجب اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها إدارة ترامب العام الماضي، وافقت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على إقامة علاقات مع إسرائيل.