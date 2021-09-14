بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

سيخضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه، حسبما أعلن الكرملين في بيان الثلاثاء.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، قال بوتين إنه «سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه»، ولن يشارك حضوريًا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في دوشانبي، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان الكرملين.

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من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس بوتين بـ«صحة ممتازة» بعد الكشف عن مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا، مضيفًا أن الزعيم الروسي الملقّح ضد «كورونا»، خضع لفحص للكشف عن الفيروس، من دون تحديد نتيجة الفحص.

يأتي ذلك قبل أيام من موعد التصويت في انتخابات تشريعية روسية تنظم من الجمعة حتى الأحد حيث تشير وكالة «فرانس برس» إلى صعوبة التصويت لمعارض للرئيس فلاديمير بوتين بعد ثمانية أشهر من قمع حركات مناهضة للكرملين.

وسيكون أمام الناخبين، مع استثناءات قليلة، الخيار بين الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» الذي تتراجع شعبيته وعدد من المرشحين المتنوعين أو التنظيمات المطواعة للسلطة مع إمكانية الحصول على مكاسب مثل شقة أو سيارة في عملية سحب تنظم للتشجيع على التصويت. لكن هذا الاقتراع لا يثير حماسة لدى الناخبين.