إعصار جديد يقترب من السواحل الأميركية

الإعصار إيدا يمر عبر خليج المكسيك، 28 أغسطس 2021، (ا ف ب)

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتّحدة اشتداد العاصفة الاستوائية نيكولاس لتصير إعصارا في خليج المكسيك، مع اقترابها من السواحل الأميركية، مشيراً إلى أنّ الإعصار يتّجه حاليا إلى مدينة هيوستن.

وقال المركز في نشرة عند الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، إنّ «نيكولاس» اشتدّ إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كيلومتر في الساعة، وهو «يجلب أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقبل أيام ضرب إعصار «إيدا» عددا من المدن الأميركية، محدثا فيضانات في بعضها، ومخلفا وراءه 41 قتيلا، كما أدى إلى توقف المنشآت النفطية عن العمل في خليج المكسيك، وتراجع حاد في إنتاج الولايات المتحدة من الخام.