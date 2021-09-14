رئيسة وزراء النرويج تقر بهزيمتها في الانتخابات التشريعية

رئيسة وزراء النروج، أرنا سولبرغ

أقرّت رئيسة الوزراء النرويجية المحافظة إرنا سولبرغ، مساء الإثنين، بهزيمتها في الانتخابات التشريعية، في خسارة تفتح الباب أمام المعارضة اليسارية بقيادة العمالي يوناس يار ستور لقيادة الحكومة المقبلة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن سولبرغ التي تحكم النروج منذ 2013، وهي مدّة قياسية لليمين في البلد الاسكندينافي، قولها إنّ «عمل الحزب المحافظ في الحكومة انتهى لهذه المرة. أهنّئ يوناس يار ستور الذي يبدو في الوقت الراهن أنّ لديه أكثرية واضحة لتغيير الحكومة».

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وعلى ستور الذي كان وزيرا في حكومة ينس ستولتنبرغ بين 2005 و2013 أن يجري الآن مداولات شائكة مع حزب الوسط الذي يدافع خصوصا عن قطاع الزراعة و"اليسار الاشتراكي الذي يهتم خصوصا بشؤون البيئة.