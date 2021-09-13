الجزائر تعتقل المزيد من أعضاء حركة «ماك» الانفصالية

تظاهرة للحراك في الجزائر. (الإنترنت)

قالت شرطة «الدرك الوطني» بالجزائر، اليوم الإثنين، إن السلطات اعتقلت 16 آخرين من أعضاء جماعة انفصالية صنفتها الحكومة «منظمة إرهابية».

وأضافت، في بيان، أن من بين المعتقلين صحفيًّا، وأن الاعتقالات جرت في ولايتي تيزي وزو وبجاية الواقعتين في منطقة القبائل، اللتين يتحدث معظم سكانهما لغة البربر بعد تحقيقات حول حرائق الغابات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 شخصًا الشهر الماضي، بحسب «رويترز».

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وتتهم الحكومة جماعة «ماك»، وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل شرق الجزائر العاصمة بالمسؤولية عن حرائق الغابات المدمرة التي أضرت بعدة ولايات من بينها تيزي وزو.

وقالت الجزائر، الأسبوع الماضي، إنها ألقت القبض على 30 شخصًا، بينهم سبعة أعضاء في جماعة «ماك» بتهمة الضلوع في هذه الحرائق، بالإضافة إلى اعتقال 27 من أعضاء الجماعة الانفصالية بتهمة مهاجمة مواطنين وممتلكات خاصة في بلدتي خراطة وبني أورتيلان، شرق البلاد.