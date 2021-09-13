تونس تتسلم 200 ألف جرعة لقاح ضد «كوفيد-19» من الولايات المتحدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 08:46 مساء
دفعة اللقاحات التى تسلمتها تونس. (الإنترنت)

تسلمت تونس، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من اللقاحات ضد «كوفيد-19» من الولايات المتحدة الأميركية بلغ عددها 200 ألف جرعة في إطار مبادرة «كوفاكس».

وبحسب الصحة الرسمية للرئاسة التونسة على «فيسبوك» جددت تونس «شكرها للولايات المتحدة الأميركية على الدعم المتواصل لتونس لمواجهة هذه الجائحة، بما يترجم الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون».

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وذكرت الرئاسة التونسية أن استلام هذه الجرعات من اللقاح جرى بحضور المكلف تسيير وزارة الصحة، د. علي المرابط،، ودونالد بلوم سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس، وإيف سوتاران، ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس.

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