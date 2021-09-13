إيطاليا: تدفق ضئيل للمهاجرين على جزيرة لامبيدوزا

جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. (الإنترنت)

أعلنت مصادر أمنية إيطالية استئناف تدفق ضئيل للمهاجرين نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها الإثنين، أنه «بعد فترة توقف لبضعة أيام بسبب ظروف البحر السيئة، شهدت سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي اليوم وصول قارب هجرة يحمل على متنه 15 شخصًا قادمين من مصر، تشاد وليبيا»، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وذكرت المصادر الأمنية أن «مهاجرين تونسيين تمكنا يوم أمس من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر، في عملية رسوّ مستقلة بعد أكثر من 48 ساعة من التوقف».

وخلصت المصادر إلى القول بأنه «تم تسجيل آخر الوافدين إلى الجزيرة يوم الخميس الماضي عندما وصلها 320 شخصًا من خلال 11 عملية رسوّ».