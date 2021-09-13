مسؤولة أممية: التهديدات البيئية «أكبر تحديات حقوق الإنسان في زمننا»

المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه. (أرشيفية: الإنترنت)

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوّث وتغيّر المناخ تشعل نزاعات تزداد حدّتها حول العالم، وستمثّل قريبا أكبر تحديات حقوق الإنسان.



وأفادت باشليه بأن «أزمات التلوّث والتغيّر المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثّل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد»، محذرة من أنه «مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحديات حقوق الإنسان في زمننا»، وفق وكالة «فرانس برس».