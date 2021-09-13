زلزال في شمال شرق إيران ولا أنباء عن سقوط ضحايا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 11:07 صباحا
الأضرار الناجمة عن زلزال وقع جنوب شرق تبريز الإيرانية، 8 نوفمبر 2019. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن مركز رصد الزلازل الإيراني أن زلزالا بقوة 5.2 درجات ضرب شمال شرق إيران الإثنين، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وضرب الزلزال عند الساعة 08.32 (04.02 ت غ) قرب مدينة قوتشان في محافظة خراسان الرضوية على عمق ستة كيلومترات، وفق وكالة «فرانس برس». وأحدث الزلزال هزة في عاصمة المحافظة مشهد، ثاني كبرى المدن الإيرانية قرب الحدود مع تركمانستان.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بأن فرق الإنقاذ وضعت في حالة تأهب لكنه لم يسجّل بعد سقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار. وذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجات. وتقع إيران عند تقاطع صفائح تكتونية عدة، ما يجعلها منطقة نشاط زلزالي كثيف.

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