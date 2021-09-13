كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز «طويل المدى»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 12:35 صباحا
جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية. (أ ف ب)

اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخا جديدا من طراز «كروز طويل المدى» في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.

وأجريت تجارب الإطلاق يومي السبت والأحد بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بحسب الوكالة التي أكدت أن التجارب كانت ناجحة.

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ونظَّمت كوريا الشمالية، ليل الأربعاء - الخميس، عرضًا «لقواتها شبه العسكرية وقوات الأمن العام» في بيونغ يانغ هو الثالث في أقل من سنة في بلد يملك السلاح النووي.

وقالت وكالة «فرانس برس» إن العرض أقل استفزازًا من العروض السابقة وضم هذه المرة أعضاء من وزارة السكك الحديدية وشركة الطيران «اير-كوريو» أو حتى مجمع الأسمدة «هونغنام» دون أي ذكر لعرض أسلحة استراتيجية.

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