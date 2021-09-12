تيخانوفسكايا تدعو إلى عقد مؤتمر دولي حول بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 04:44 مساء

دعت المعارضة البيلاروسية في المنفى، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الأحد، إلى تنظيم مؤتمر دولي للضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المتهم بتنفيذ حملة قمع شرسة ضد معارضيه بعد إعادة انتخابه.

قالت زعيمة المعارضة في مقال في جريدة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية: «علينا ممارسة المزيد من الضغط عليه وتنظيم مؤتمر على أعلى مستوى بين الجهات الفاعلة الإقليمية والأوروبية والدولية لحل الأزمة البيلاروسية»، مضيفة: «من الضروري أن تلتزم دول مؤثرة مثل فرنسا بحماية الديمقراطية»، مشيرة إلى أنها «ستلتقي قريبًا الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس»، ولم تؤكد الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس حصول اللقاء أو موعده. وقالت المعارضة إنها ستتوجه «هذا الأسبوع» إلى باريس.

وأكدت تيخانوفسكايا أن «فرنسا يمكنها استخدام صوتها في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمجلس الأوروبي لجعل ملف بيلاروس أولوية»، وكان ماكرون أول رئيس دولة يلتقي المعارضة في سبتمبر 2020 في ليتوانيا، بعد شهر من إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو.

ومنذ ذلك الحين، قامت سفيتلانا تيخانوفسكايا بجولة في العواصم الغربية الكبرى التي تعتبر الانتخابات «مزورة» بما في ذلك واشنطن حيث استقبلها الرئيس جو بايدن في 27 يوليو، وتدعو إلى مزيد من التعبئة للمجتمع الدولي ضد ألكسندر لوكاشينكو الذي تدعمه موسكو أيضًا، ليوقف قمعه ويبدأ حوارًا مع المعارضة.

أعلنت الولايات المتحدة دفعة جديدة من العقوبات ضد شخصيات وشركات وكيانات بيلاروسية في أغسطس، بعد عام بالتمام على إعادة انتخاب الرئيس لوكاشينكو والتي أدت إلى احتجاجات قمعت بشدة، كما تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات وقال في يوليو إنه يدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات. وتضم قائمته السوداء لبيلاروس 166 شخصًا بينهم الرئيس لوكاشينكو واثنان من أبنائه.

يشتبه الأوروبيون أيضًا في تشجيع لوكاشينكو للمهاجرين على عبور حدود بلاده مع دول الاتحاد الأوروبي (ليتوانيا ولاتفيا وبولندا) ردًا على العقوبات التي فُرضت عليه، عبر آلاف المهاجرين أو حاولوا عبور الحدود في الأشهر الأخيرة في تدفق غير مسبوق إلى المنطقة.

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