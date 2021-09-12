اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة حول معدات المراقبة بالمنشآت النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 12:56 مساء
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (الإنترنت)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام، رافاييل غروسي، طهران.

وأفادت الوكالة في بيان بأن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها «لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات»، حيث كانت طهران تعهدت في فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
دولى
آخر من تبقى من موظفات مطار كابل يكسرن حاجز الخوف
دولى
«أميركا للتنس»: اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ كأول صاعدة من التصفيات تحرز لقب ...
رياضة عالمية
تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات
اقتصاد
بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
نص كلمة السفیر طاهر السني أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)
ليبيا
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أدق ساعة في العالم