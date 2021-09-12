اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة حول معدات المراقبة بالمنشآت النووية

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (الإنترنت)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام، رافاييل غروسي، طهران.

وأفادت الوكالة في بيان بأن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها «لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات»، حيث كانت طهران تعهدت في فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.