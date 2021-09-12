الجيش الأوكراني يعلن مقتل اثنين من جنوده شرق البلاد

جنود أوكرانيون يشاركون في العرض العسكري لمناسبة العيد الوطني في كييف، 24 أغسطس 2021. (أ ف ب)

أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، مقتل اثنين من جنوده وإصابة عشرة، السبت، على خط المواجهة مع المقاتلين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

قُتل ما لا يقل عن 52 جنديًّا أوكرانيًّا منذ بداية العام في مقابل 50 في العام السابق، بحسب تقرير حصلت عليه وكالة «فرانس برس» من مصادر رسمية. كما جرى إعلان مقتل أكثر من 30 مقاتلاً انفصاليًّا منذ يناير.

وقال الجيش، في بيان، إن الانفصاليين أطلقوا النار على مواقع أوكرانية السبت، مستخدمين مدفعية من العيار الثقيل وقاذفات قنابل يدوية وقصفوها بألغام أطلقتها طائرات مسيرة. وأشار البيان إلى أن معظم الهجمات وقعت في منطقة دونيتسك.

نزاع حاد في دونيتسك ولوغانسك

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعًا حادًّا مع مقاتلين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، ما أسفر عن 13 ألف قتيل.

وتتهم أوكرانيا، وحلفاؤها الغربيون، روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعمًا للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

وبعد الالتزام بالهدنة في النصف الثاني من العام 2020 بين كييف والانفصاليين، تصاعد التوتر هذا العام بين أوكرانيا وروسيا مع قيام موسكو بمناورات شارك فيها 100 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية. ونبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الجمعة، إلى احتمال قيام روسيا بغزو بلاده.

وقال في منتدى دولي في كييف إن «التصعيد القوي من جانب روسيا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث. لسوء الحظ، هذا الخطر موجود».