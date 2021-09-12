رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 11:25 صباحا
رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، الأحد، ترشحها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، لتنضم إلى قائمة تكبر من منافسي الوسطي إيمانويل ماكرون.

وقالت هيدالغو، في مدينة روان (شمال غرب)، «قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وهيدالغو (62 عاما) سياسية فرنسية من أصل إسباني. وهي عضو في الحزب الاشتراكي (PS) منذ عام 1994م. وشغلت منصب النائب الأول لعمدة باريس، برترون ديلانوي بين 2001 -2014.

ترشحت لمنصب عمدة باريس في الانتخابات البلدية لمارس 2014. وبعد فوزها على ناتالي كوسوسكو - موريزيه أصبحت المرأة الأولى التي تتولى منصب عمدة باريس.

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