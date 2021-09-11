وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز

الأميرة دلال. (الإنترنت)

نعت عائلة الملك السعودي الراحل، سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة، ابنتها الأميرة دلال، التي رحلت بعد صراع مرير مع مرض السرطان خضعت خلاله لرحلة علاج طويلة انتهت بإعلان وفاتها.

وأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة دلال، وسيصلى عليها يوم الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتدهورت صحة الأميرة دلال، التي كانت يومًا زوجة لابن عمها الملياردير ورجل الأعمال المعروف، الأمير الوليد بن طلال، خلال الساعات الماضية، قبل أن تعلن العائلة وفاتها عن عمر يناهز 64 عامًا.

وأعلنت مؤسسة الملك سعود الرسمية المعنية، وفاة الأميرة دلال عبر «تويتر»، وقالت في نعي مقتضب: «ننعى أختنا الغالية الأميرة دلال بنت سعود التي توفيت اليوم، ونقدم التعازي لأبناء وبنات الملك سعود وأشقائها الأمراء منصور وعبدالإله وتركي والوليد، وأبنائها الأمراء خالد وريم أبناء الوليد بن طلال».

من هي الأميرة دلال

الأميرة دلال هي واحدة من بنات الملك سعود من زوجته تركية محمد العبد العزيز، وكان والدها ثاني ملوك المملكة بعدما خلف والده المؤسس في الحكم العام 1953 لحين العام 1963، وترك خلفه أكثر من مئة ولد وبنت من عدد كبير من الزوجات.

ورغم العدد الكبير لأبناء الملك سعود، فقد لمع نجم الأميرة دلال بعد أن أصبح زوجها مليارديرًا مصنفًا على قائمة أغنياء العالم، على الرغم من انفصالهما فيما بعد. وبجانب كونها شاركت ابن عمها بدايات مسيرته في تحقيق ثروته الكبيرة، فقد أنجبت منه أيضًا الأمير خالد العام 1978، الابن الوحيد للأمير الوليد.

كما أنجبت الأميرة دلال من زوجها الوليد، الأميرة ريما بنت الوليد العام 1983، وهي سيدة أعمال حاليًا تعمل برفقة والدها. ولم تتزوج الأميرة الراحلة بعد طلاقها من الأمير الوليد، وعرفت بعد ذلك كرسامة لها اعديد المعارض في المملكة وخارجها.

كما كانت الأميرة دلال من الشخصيات المعروفة في مجال الأنشطة المتعلقة برعاية الشباب والأطفال عبر برامج وحملات عالمية.