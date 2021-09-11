الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تطلق رحلات تجارية إلى كابل اعتبارا من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 09:57 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابل هذا الأسبوع، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان: «حصلنا على جميع التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات. من المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز (إيرباص إيه 320) من إسلام أباد إلى كابل في 13 سبتمبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الخميس، غادرت أول طائرة ركاب دولية، الخميس، كابل، منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان نهاية أغسطس، وجرى تسيير رحلة الخطوط الجوية القطرية المتّجهة إلى الدوحة في وقت تنظّم سلطة طالبان الجديدة نفسها، بعد أقل من شهر على دخول مقاتليها إلى كابل إثر سقوط الحكومة الموالية للغرب منتصف أغسطس، وهذه أول رحلة من هذا النوع منذ انتهاء الجسر الجوّي الضخم الذي نظّمه الأميركيون وسمح بإجلاء أكثر من 123 ألف شخص.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
الاحتلال يعلن توقيف اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع
دولى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع مدرب كرواتي
رياضة محلية
22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
ليبيا
جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
«الفرسان» ستة على ستة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
غوتيريس يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي
دولى
كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
في العدد 303: الحكومة تنجو من استجواب البرلمان.. وإطلاق أبناء ورجال القذافي
ليبيا
كوبيش: المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
ليبيا
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
إردوغان يبرر لـ «دراغي» سبب وجود قواته في ليبيا
ليبيا
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»