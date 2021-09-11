الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تطلق رحلات تجارية إلى كابل اعتبارا من الإثنين

طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابل هذا الأسبوع، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان: «حصلنا على جميع التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات. من المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز (إيرباص إيه 320) من إسلام أباد إلى كابل في 13 سبتمبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم الخميس، غادرت أول طائرة ركاب دولية، الخميس، كابل، منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان نهاية أغسطس، وجرى تسيير رحلة الخطوط الجوية القطرية المتّجهة إلى الدوحة في وقت تنظّم سلطة طالبان الجديدة نفسها، بعد أقل من شهر على دخول مقاتليها إلى كابل إثر سقوط الحكومة الموالية للغرب منتصف أغسطس، وهذه أول رحلة من هذا النوع منذ انتهاء الجسر الجوّي الضخم الذي نظّمه الأميركيون وسمح بإجلاء أكثر من 123 ألف شخص.

