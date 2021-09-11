واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية وتدعو إلى «تحرك عاجل» بشأن الإصلاحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 01:54 صباحا
مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت الولايات المتحدة الجمعة، بتشكيل حكومة في لبنان، بعد انتظار دام 13 شهرا، داعية إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، «ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «نحض على موافقة سريعة من البرلمان، حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان».

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