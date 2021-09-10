غوتيريش يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الخميس خشيته من أن يشجّع استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان جماعات جهادية مسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي على أن تحذو حذو الحركة الإسلامية المتشدّدة، داعياً إلى تعزيز «آليات أمنية» في هذه المنطقة.

وقال غوتيريش إنه في ما خص منطقة الساحل «فأنا أخشى التأثير النفسي والفعلي لما حدث في أفغانستان»، مضيفاً «هناك خطر حقيقي. يمكن لهذه الجماعات الإرهابية (في منطقة الساحل) أن تتحمّس لما حدث (في أفغانستان) وأن تصبح لديها طموحات تتخطّى تلك التي كانت لديها قبل أشهر قليلة».