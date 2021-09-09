بايدن يفرض التلقيح أو الفحص الدوري على شركات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 10:51 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم مئة موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس «كورونا».

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، نقلته «فرانس بررس»، أنه يتعيّن على الشركات أن «تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل».

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وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

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