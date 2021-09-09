الأمم المتحدة: «طالبان» نفذت اغتيالات انتقامية

عناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز مجلس الأمن، اليوم الخميس، بأنّ حركة طالبان نفذت اغتيالات بدوافع انتقامية منذ استيلائها على السلطة، وذلك رغم وعودها بالعفو.

وأضافت: «نشعر بالقلق؛ إذ رغم التصريحات العديدة حول منح عفو عام لموظفي (قوات الأمن الأفغانية) وأولئك الذين عملوا كموظفين مدنيين، فقد كانت هناك مزاعم ذات مصداقية بارتكاب أعمال قتل انتقامية بحق أفراد ينتمون إلى (قوات الأمن) واحتجاز مسؤولين عملوا في الإدارات السابقة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

- عناصر طالبان يطلقون النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان في كابل

- البيت الأبيض يشيد بـ«تعاون» و«مرونة» طالبان في عملية الإجلاء من أفغانستان

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أشاد البيت الأبيض بـ«تعاون» حركة طالبان و«مرونتها» وذلك بعيد وصول عشرات بينهم أميركيون إلى الدوحة وافدين من مطار كابل، في أول رحلة إجلاء لرعايا أجانب من العاصمة الأفغانية منذ استكمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان أواخر أغسطس الماضي.

وأعلن البيت الأبيض في بيان نقلته «فرانس برس» أن «طالبان أبدت تعاونا بإتاحتها مغادرة مواطنين أميركيين وحاملي تأشيرات إقامة دائمة» إلى الولايات المتحدة. وتابعت الرئاسة الأميركية: «لقد أبدوا مرونة ومهنية في التواصل الذي تم معها على هذا الصعيد» واصفة الأمر بأنه «خطوة أولى إيجابية».