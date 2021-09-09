البيت الأبيض يشيد بـ«تعاون» و«مرونة» طالبان في عملية الإجلاء من أفغانستان

أشادت البيت الأبيض، اليوم الخميس، بـ«تعاون» حركة طالبان و«مرونتها» وذلك بعيد وصول عشرات بينهم أميركيون إلى الدوحة وافدين من مطار كابل، في أول رحلة إجلاء لرعايا أجانب من العاصمة الأفغانية منذ استكمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان أواخر أغسطس الماضي.

وأعلن البيت الأبيض في بيان نقلته «فرانس برس» أن «طالبان أبدت تعاونا بإتاحتها مغادرة مواطنين أميركيين وحاملي تأشيرات إقامة دائمة» إلى الولايات المتحدة. وتابعت الرئاسة الأميركية: «لقد أبدوا مرونة ومهنية في التواصل الذي تم معها على هذا الصعيد» واصفة الأمر بأنه «خطوة أولى إيجابية».