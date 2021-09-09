مباريات ملاكمة.. والمُعلق ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 09:49 صباحا
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة أميركية للبث التلفزيوني الأربعاء، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، المحب للرياضة، سيعلّق، مساء السبت، في فلوريدا على سلسلة مباريات في الملاكمة ستشهد إحداها عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة؛ حيث سيواجه النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور.

وقالت شركة «فايت» التي ستبثّ هذه الأمسية إن الرئيس السابق «سيعلق مباشرة على الهواء» ومن دون أي مونتاج على المبارزات الأربع التي ستجري في فندق وكازينو «هارد روك» في مدينة هوليوود الواقعة شمال ميامي، وفق وكالة «فرانس برس».

وستبثّ الأمسية القتالية عبر خدمة تعتمد نظام الدفع مقابل المشاهدة (49.99 دولار)، وستكون متاحة أيضًا على موقع «تريللر» لمشاركة الفيديو وكذلك على قناة «إتش بي أو». وستكون اللحظة الأبرز في الأمسية تلك التي ستشهد عودة إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم السابق للوزن الثقيل دون منازع في 1990 والذي سيبلغ من العمر قريبًا 59 عامًا، إلى الحلبة؛ حيث سيواجه بلفور البالغ من العمر حاليًا 44 عامًا وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في بطولة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة. وستجري المباراة بين هذين البطلين السابقين في ثماني جولات مدّة كل منها دقيقتان.

وهوليفيلد، الذي لم يشارك في أيّ مباراة ملاكمة منذ أكثر من عشر سنوات، حلّ في هذه المباراة محلّ أسطورة أخرى في عالم الملاكمة هو المكسيكي الأميركي أوسكار دي لا هويا الذي أُدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19». وستشهد الأمسية مواجهة ثانية بارزة بين أندرسون سيلفا وتيتو أورتيز، البطلين السابقين في بطولة «إم إم إيه».ونقل البيان عن ترامب قوله «أحبّ المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة، وأتطلّع لرؤية كل منهما مساء السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول في الحلبة».

ووفقًا لشبكة «إي إس بي إن» الرياضية فإنّ الابن الأكبر لترامب دونالد جونيور سينضم إلى والده في التعليق على المباريات. وسبق لترامب، قطب العقارات السابق البالغ من العمر 75 عامًا، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في كازينوهاته في أتلانتيك سيتي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وفي 2018، استخدم ترامب صلاحياته الرئاسية لإعادة الاعتبار إلى جاك جونسون بعد أكثر من 70 عامًا على وفاته. وجونسون الذي أصبح في 1908 أول أسود ينتزع بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل أودع السجن بعد أدين لدوافع عنصرية.

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مباريات ملاكمة.. والمُعلق ترامب