قتلى جراء حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 01:03 صباحا
مقدونيا الشمالية التي يبلغ عدد سكّانها مليونا نسمة تعاني من بنية تحتية صحية هشّة (الإنترنت)

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، في حريق اندلع مساء الأربعاء في مستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19، في مقدونيا الشمالية، كما أعلن وزير الصحة في البلد البلقاني.

وقال الوزير فينكو فيليبتش في تغريدة على «تويتر» إنّ الحريق الذي اندلع في مستشفى بني خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد في تيتوفو (شمال) أسفر عن سقوط العديد من القتلى، مضيفاً «في الوقت الراهن، تأكدت وفاة 10 أشخاص لكنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع»، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

من جهتها، قالت فرق الإطفاء إنها تلقت البلاغ بشأن اندلاع الحريق قرابة الساعة 19:00 ت غ، وأنّ عناصرها تمكّنوا من إخماد النيران في غضون 45 دقيقة.

وبني المستشفى السنة الماضية خصيصاً لعلاج مرضى كوفيد-19. ومقدونيا الشمالية التي يبلغ عدد سكّانها مليونا نسمة تعاني من بنية تحتية صحية هشّة. وزاد الوضع الصحّي في البلاد سوءاً ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الآونة الأخيرة،إذ بات البلد البلقاني يسجّل حوالى 30 وفاة بكورونا يومياً.

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