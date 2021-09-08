السودان: سقوط مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

طائرة عسكرية سودانية. (الإنترنت)

سقطت طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، في منطقة الشقيلاب غرب الخرطوم، بينما لم يتم كشف سبب الحادث وعدد الضحايا.

وذكر شهود عيان أن طائرة عسكرية سقطت داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض في نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في منطقة الشقيلاب جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة أنباء السودان «سونا».

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وأكد سكان بالمنطقة أن قوات من الدفاع المدني وجنود بزي سلاح البحرية السودانية وصلوا إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى، ومنعت دخول المواطنين إلى محيط الحدث، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة.

ارتطام الطائرة

وأشار سكان المنطقة إلى أنهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي وهي منطقة متسعة، حيث يتسع فيها النهر بصورة واسعة لعدة كيلومترات بسبب فصل الخريف والفيضان، ولا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها.

وذكرت الوكالة أن طائرات مروحية وصلت إلى المنطقة وحلقت فوق المنطقة، إلا أن القوات المسلحة لم تصدر بيانًا رسميًّا بعد، ولم يعرف عدد الذين كانوا على متن الطائرة.