بلينكن: طالبان عليها أن «تكتسب» شرعيتها من المجتمع الدولي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي. (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه ينبغي على حركة طالبان أن «تكتسب» شرعيتها من المجتمع الدولي، وذلك بعد أن شكلت الحركة حكومة تضم شخصيات مصنفة على قائمة الإرهاب لدى الولايات المتحدة.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في القاعدة الأميركية في رامشتاين في ألمانيا بعد ترؤسه اجتماعًا وزاريًا عبر الإنترنت شاركت فيها 20 دولة وخُصِّص للأزمة الأفغانية، أن الولايات المتحدة تفعل «كل ما في وسعها» لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان، وفق «فرانس برس».

وأعلنت «طالبان»، تعيين حقاني سراج الدين حقاني، قائد شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية وزيرًا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال.