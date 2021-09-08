طالبان: 11 سبتمبر موعد حفل تنصيب أعضاء الحكومة الانتقالية

الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد. 17 أغسطس 2021. (الإنترنت)

حددت حركة طالبان يوم السبت 11 سبتمبر الجاري موعدًا لإقامة حفل تنصيب أعضاء الحكومة الانتقالية الجديدة في أفغانستان.

وأكد مصدر في الحركة، إن الملا عبدالغني برادر نائب رئيس الحكومة الانتقالية غادر إلى قطر لدعوة عدد من الدول لحضور الحفل. وأضاف المصدر أنه قد وجهت الدعوة لحضور حفل التنصيب لكل من روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران، قائلًا: «روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران تمت دعوتها حتى الآن لحضور الحفل»، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

ووجهت حركة «طالبان» في وقت سابق دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.

- واشنطن «قلقة» من حكومة طالبان.. وقطر تدعو إلى الحكم على الحركة من تصرفاتها

- حكومة طالبان الجديدة تواجه احتجاجات شعبية

وأعلنت الحركة، الثلاثاء، أسماء أبرز وزراء «حكومة لتصريف الأعمال» بأفغانستان؛ حيث جرى تعيين الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة، بينما عُيِّن الملا عبدالغني برادر نائبًا لرئيس الحكومة.

وعيَّنت حركة «طالبان»، محمد يعقوب مجاهد وزيرًا للدفاع، وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية، وعبدالحكيم شتي وزيرًا للعدل، وهداية الله بدري وزيرًا للمالية، وخليل حقاني وزير اللاجئين، وشيخ الله منير وزير التربية.

كما عيَّنت الحركة عبدالحق وثيق رئيسًا للمخابرات والمولوي فصيح الدين قائدًا للجيش، ومحمد إدريس رئيس البنك المركزي الأفغاني.