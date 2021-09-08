الولايات المتحدة تجتمع مع حلفائها في ألمانيا بعد إعلان حكومة «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 05:05 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)

يلتقي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ألمانيا، الأربعاء، مع شركائه من عشرين بلدًا تأثر بالانسحاب من أفغانستان، بعد إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة الثلاثاء.

وغادر الوزير الأميركي قطر، أكبر مركز عبور للجسر الجوي الذي أُقيم في أفغانستان، لزيارة قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، وهي مركز آخر يستضيف موقتًا آلاف الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة، وفق وزارة الخارجية، بحسب «فرانس برس».

وسيلتقي بلينكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في رامشتاين، حيث سيترأس معه اجتماعًا افتراضيًّا لوزراء من عشرين بلدًا حول طريقة المضي قدمًا في أفغانستان. ومن المرجح أن تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا الاجتماع، إلى تعزيز النداءات الدولية لـ«طالبان» للوفاء بالتزامها القاضية بالسماح للأفغان بالرحيل بحرية إذا رغبوا في ذلك.

-  بلينكن يصل إلى قطر لإجراء محادثات حول الأزمة الأفغانية
-  بلينكن: «طالبان» تعهدت بالسماح للأفغان بـ«المغادرة بحرية»

وقد تساعد المحادثات أيضًا في تنسيق طريقة التعامل مع الحكومة الموقتة التي أعلنت الثلاثاء ولا تضم نساءً أو أعضاء من خارج «طالبان». كما أن وزير داخليتها مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم الإرهاب. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التشكيلة الحكومية لكنها ستحكم عليها بناء على أفعالها. 

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «لاحظنا أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصرًا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم، كما أنها لا تضم نساء. ونحن نشعر بالقلق إزاء الانتماءات وسجلات بعض الأفراد». وأضاف: «نحن نتفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة انتقالية. ومع ذلك، سنحكم عليها من خلال أفعالها وليس أقوالها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتصل برقمه لمدة 55 ساعة لتفادي العمل