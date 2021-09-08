فنزويلا تتسلم أول شحنة لقاحات مضادة لـ«كوفيد» من «كوفاكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 04:26 مساء
جرعات من لقاحات «أسترازينيكا» المضادة لفيروس «كورونا» تصل إلى مطار إيفاتو الدولي في مدغشقر. (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أن فنزويلا تلقت، الثلاثاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» عبر آلية «كوفاكس» الدولية الرامية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل، لتنتهي بذلك أشهر طويلة من الجدال والسجال حول هذه المسألة.

وقالت المنظمة إن نحو 700 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني وصلت إلى كاراكاس، في شحنة وضعت حدًّا لأشهر من الجدل حول التأخر في الدفع والتسليم على خلفية العقوبات المالية الدولية التي يرزح تحتها نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وفق «فرانس برس». 

الشحنة الأولى 
وكانت حكومة مادورو بررت تأخرها في دفع 120 مليون دولار للحصول على 11.3 مليون جرعة لقاح بالعقوبات المفروضة عليها، التي تمنعها من التصرف بالأصول الفنزويلية في الخارج. وفي يوليو الفائت وجه مادورو تحذيرًا علنيًّا شديد اللهجة إلى آلية «كوفاكس»، بقوله «إما أن ترسلوا اللقاحات أو تعيدوا الأموال».

- «كوفاكس»: نحتاج إلى ملياري دولار لتأمين لقاحات للدول الفقيرة
- «الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس

والثلاثاء قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن هذه الشحنة هي  «الأولى من إجمالي 12 مليونًا و68 ألف جرعة لقاحات ستتلقاها فنزويلا من خلال» آلية «كوفاكس». 

مواجهة الأوبئة 
ويشارك في إدارة برنامج «كوفاكس» منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع «غافي» والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة «سي آي بي آي». وأضاف البيان أن كمية اللقاحات هذه ستكفي «لتحصين نحو 20% من السكان» أي 6 ملايين من أصل 30 مليون نسمة.

وكانت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أعلنت، في أغسطس، أن فنزويلا ستتلقى كخطوة أولى نحو 3.2 مليون جرعة من لقاحي «سينوفارم» و«سينوفاك» الصينيين. وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات، خصوصًا الماليّة، على فنزويلا، وهي على غرار جزء كبير من المجتمع الدولي، لا تعترف بمادورو رئيسًا للبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتصل برقمه لمدة 55 ساعة لتفادي العمل