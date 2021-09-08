إثيوبيا: مقتل 125 مدنيا على أيدي مقاتلي تيغراي في أمهرة

مقاتل من الجيش الإثيوبي، (أرشيفية: ا ف ب)

قتل مقاتلون من إقليم تيغراي 125 مدنيا على الأقل في مطلع سبتمبر في قرية بمنطقة أمهرة بشمال إثيوبيا التي امتد إليها في الأشهر الماضية النزاع في تيغراي كما قال أطباء الأربعاء.

وقال مولوغيتا ميليسا، مدير المستشفى في مدينة دابات المجاورة لوكالة «فرانس برس»: «سقط 125 قتيلا في قرية شنا، لقد رأيت المقبرة الجماعية شخصيا»، مضيفا أن السكان «لا يزالون يبحثون عن جثث في المنطقة المجاورة وأن التعداد لا يزال جاريا».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت سفير إثيوبيا لدى الخرطوم لإبلاغه بأن 29 جثة تم العثور عليها على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا تعود إلى مواطنين إثيوبيين من جماعة تيجراي العرقية.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «رويترز»، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير في 30 أغسطس الماضي لإبلاغه بأنه قد تم العثور على الجثث في الفترة بين 26 يوليو والثامن من أغسطس على الجانب السوداني من نهر ستيت، الذي يُعرف في إثيوبيا باسم تيكيزي.