وفاة وزير روسي خلال تدريبات الحالات الطارئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:35 مساء
وزير الحالات الطارئة الروسي يفغيني زينيتشيف. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي وزير الحالات الطارئة الروسي، يفغيني زينيتشيف، حتفه فيما كان يحاول إنقاذ شخص أثناء تدريبات، كما أعلنت الوزارة، اليوم الأربعاء، في بيان أُرسل إلى وكالات أبناء روسية.

وقالت الوزارة لوكالة «تاس» إن الوزير «توفي بشكل مأساوي فيما كان يحاول إنقاذ حياة شخص» خلال تدريبات مشتركة بين الوزارات في نوريلسك لحماية المنطقة القطبية الشمالية، حسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة. وأوضحت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في «تيليغرام» أن الوزير ومصورا كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء. تابعت أن زينيتشيف، وعندما لم يتسن لأحد فعل شيء، قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بصخرة، ما تسبب في وفاته.

وتُوفي المصور الذي حاول الوزير إنقاذه، أيضا جراء الحادث. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين أُبلِغ بالحادث المأساوي.

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