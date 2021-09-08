مصرع 41 سجينا بحريق في سجن بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 09:53 صباحا
شرطيون أمام شحنات مضبوطة من الميثامفيتامين خلال مؤتمر صحافي للشرطة الإندونيسية في جاكرتا في 28 أبريل 2021. (أ ف ب)

لقي 41 سجيناً على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في حريق اندلع فجر الأربعاء في سجن قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، كما أعلنت الشرطة.

وقال فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا، للصحفيين إنّ الحريق اندلع في سجن تانغيرانغ على تخوم العاصمة فجر الأربعاء حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن «مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

 وأضاف أنّ فرق الإطفاء تمكّنت قرابة الساعة الثالثة فجراً (20:00 ت غ الثلاثاء) من إطفاء الحريق الذي اندلع في مبنى يؤوي خصوصاً سجناء مدانين بجرائم إتجار بالمخدّرات أو تعاطيها.

ونُقل المصابون بجروح خطرة إلى مستشفيات في تانغيرانغ، المدينة الواقعة في منطقة جاكرتا، في حين نقل أولئك الذين أصيبوا بجروح طفيفة إلى عيادة قريبة. ولا تزال السلطات تحقّق في أسباب الحادث لكنّ الدلائل الأولية تشير إلى أنّ الحريق نجم عن احتكاك كهربائي. وقال قائد الشرطة: «لقد فتّشت موقع الحريق، وبناءً على الملاحظات الأولّية فإنّ النيران اندلعت جرّاء احتكاك كهربائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
تحديد هويتي قتيلين آخرين بعد 20 عاما من اعتداءات سبتمبر
دولى
كاركاتير حليم - فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي
كاريكاتير
رغم الانتقادات والشكوك.. السلفادور تشرع عملة «البتكوين»
اقتصاد
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
بليحق: تعليق جلسة استجواب الحكومة للغد لأنها ستكون مطولة
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
بعد منشور لكيم كارداشيان.. هيئة بريطانية تحذر من العملات المشفرة
منوعات
أسئلة «النواب» في 16 صفحة تنتظر إجابات حكومة الدبيبة اليوم
ليبيا
«العمليات المشتركة» تعلن القبض على أحد أكبر قادة «داعش» في بني وليد
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتصل برقمه لمدة 55 ساعة لتفادي العمل