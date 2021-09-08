مصرع 41 سجينا بحريق في سجن بإندونيسيا

شرطيون أمام شحنات مضبوطة من الميثامفيتامين خلال مؤتمر صحافي للشرطة الإندونيسية في جاكرتا في 28 أبريل 2021. (أ ف ب)

لقي 41 سجيناً على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في حريق اندلع فجر الأربعاء في سجن قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، كما أعلنت الشرطة.

وقال فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا، للصحفيين إنّ الحريق اندلع في سجن تانغيرانغ على تخوم العاصمة فجر الأربعاء حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن «مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ فرق الإطفاء تمكّنت قرابة الساعة الثالثة فجراً (20:00 ت غ الثلاثاء) من إطفاء الحريق الذي اندلع في مبنى يؤوي خصوصاً سجناء مدانين بجرائم إتجار بالمخدّرات أو تعاطيها.

ونُقل المصابون بجروح خطرة إلى مستشفيات في تانغيرانغ، المدينة الواقعة في منطقة جاكرتا، في حين نقل أولئك الذين أصيبوا بجروح طفيفة إلى عيادة قريبة. ولا تزال السلطات تحقّق في أسباب الحادث لكنّ الدلائل الأولية تشير إلى أنّ الحريق نجم عن احتكاك كهربائي. وقال قائد الشرطة: «لقد فتّشت موقع الحريق، وبناءً على الملاحظات الأولّية فإنّ النيران اندلعت جرّاء احتكاك كهربائي».